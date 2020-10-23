ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Опрос Зеленского ориентировочно стоит более 100 млн гривен, - ОПОРА

Новина українською → Киев, Пятница 23 октября 2020 13:59
Опрос Зеленского ориентировочно стоит более 100 млн гривен, - ОПОРА Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Ориентировочная стоимость расходов на опрос, который анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, составляет 103 млн гривен. Около 75 млн гривен планируют направить на работу волонтеров.

Об этом рассказала глава правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская во время брифинга.

По ее словам, привлеченным для проведения опроса лицам могут выплатить 1200 гривен по гражданско-правовому договору, однако сам опрос проводится одной из социологических организаций.

"Если речь идет о гражданско-правовых сделках, то к ним надо добавить еще 40% налоговых сборов разного типа, которые нужно уплатить в бюджет. Соответственно, ориентировочная сумма 103 млн грн, если мы говорим о сумме, с которой будут уплачены налоги, а также компенсированы 40 грн координаторам за каждого дополнительно приведенного человека", - сказала Айвазовская.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что на проведение общенационального опроса 25 октября не будут выделять средств из государственного бюджета. Партия "Слуга народ" заявила, что сама оплатит опрос.

Отметим, опрос будет состоять из следующих вопросов: о пожизненном заключении за коррупцию, о свободной экономической зоне на Донбассе, о сокращении количества народных депутатов до 300, о легализации каннабиса, о гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский опрос
NEWS
"Красную" зону карантина расширили до 11 облцентров
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей "Красную" зону карантина расширили до 11 облцентров
DAILY
Битва за Харьков: помешает ли коронавирус победе Кернеса
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Битва за Харьков: помешает ли коронавирус победе Кернеса