Оккупанты хотят новый "референдум" на Донбассе. Теперь под эгидой ООН

Оккупационная власть на Донбассе готова провести новый "референдум" о статусе тих территорий. Ее представители заявили, что якобы предложили членам Совета безопасности ООН задействовать международно признанные механизмы.

Об этом рассказал главарь так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин, передает "РИА Новости".

По его словам, заявление о готовности задействовать "механизм прямой демократии" является сигналом мировому сообществу.

"…мы готовы вновь показать наше стремление к тем идеалам и ценностям, ради защиты которых народ выходил на улицы в 2014 году", - отметил Пушилин.

Он подчеркнул, что оккупационная власть якобы готова содействовать любым международным наблюдателям, если буде принято решение о повторном "референдуме". А также раскритиковал якобы монополию Украины на освещение и интерпретацию событий на Донбассе.

Напомним, ранее ЕСПЧ признал, что Россия установила контроль над Крымом еще до "референдума" в марте 2021 года.

Согласно действующему законодательству, референдум не может проходить на отдельной территории Украины. До конца января 2021 года появится новый закон, который, впрочем, тоже предусматривает только всеукраинский референдум.

Так называемая "ДНР" провела "референдум" на оккупированных территориях 11 мая 2014 года спустя несколько дней после начала антитеррористической операции на Донбассе. На псевдоголосование выносили вопросы о провозглашении "республики", желании вступить в Россию и объединиться с оккупированной частью Луганской области в Новороссию.