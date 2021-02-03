Ограничения и запрет на обмен: что будет с рублем после деоккупации Донбасса

Законопроект о переходном периоде предполагает, что после деоккупации Донбасса обращение российского рубля на этих территориях будет ограничено. Вплоть до запрета на обмен на другую валюту.

Об этом в интервью lb.ua заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

В проекте прописано, что на время переходного периода, который может растянуться на 25 лет, может быть ограничено обращение рубля, который на сегодня является основной валютой в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"У Москвы все равно будет желание вмешиваться в нашу финансовую систему через рублевую интервенцию. Поэтому мы и говорим, что Национальный банк как регулятор по ситуации должен будет иметь право ограничить хождение рубля, его обмен в отдельных регионах из определенных источников", - отметил Резников.

Он уточнил, что если обычный житель ныне оккупированной территории придет обменивать накопленную рублевую массу, то его не ограничат в этом праве.

"А вот если через Украину будут стараться пропустить большие объемы рублевой массы, то НБУ должен будет на это отреагировать. В законопроекте мы не обязываем его это сделать, просто предлагаем дать ему такое право", - добавил Резников.

Он подчеркнул, что после деоккупации определенной территории в течение полугода на ней восстановится обращение украинской гривны.

Напомним, ранее Резников рассказал, кто точно не попадет под амнистию после деоккупации Донбасса.

Он также отметил, Украине на Донбассе нанесли порядка 120 млрд долларов ущерба.