Очередная эскалация: МИД Украины отреагировал на открытие российской партии в Донецке

"Российские власти продолжают открыто пренебрегать минскими договоренностями и осуществлять шаги для затягивания пока неподконтрольных Украине районов Донбасса в свое политическое, экономическое и электоральное поле", - заявил он.

В МИД отметили, что после незаконной раздачи паспортов граждан РФ российские партии увидели возможность получения политических дивидендов.

"Задекларированная цель представительского центра "Справедливой России" способствовать реализации избирательных прав "граждан России" - жителей временно оккупированных территорий - грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, открывает поле для фальсификаций на российских выборах", - отметил Николенко.

Он добавил, что в последнее время в России ведутся дискуссии об организации в ОРДЛО выборов в Госдуму РФ.

"Украина уже заявляла, что не признает легитимность таких голосований. РФ должна наконец начать выполнять взятые на себя обязательства для достижения политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта на основе полного уважения суверенитета Украины, соблюдения требований украинского законодательства и норм международного права", - пояснили в МИД.