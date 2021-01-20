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ОБСЕ: Украине не следует силой возвращать Донбасс по примеру Карабаха

Автор: РБК-Украина

Украине не следует возвращать оккупированный Донбасс силой по примеру Нагорного Карабаха. При этом Киеву не стоит забывать о своих неподконтрольных территориях.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявила глава ОБСЕ Анн Линде.

По ее словам, Украине никогда не стоит забывать о Крыме и Донбассе по примеру политики Азербайджана в отношении Карабаха в течение последних десятилетий.

"Но … силу никогда не следует применять, потому что силой не установить устойчивый мир. И не зря в отношении того же Нагорного Карабаха между сторонами нет мирного соглашения", - добавила она.

Напомним, в прошлом году тогдашний заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявлял, что украинская армия должна быть готова к силовому освобождению Донбасса.

В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выразил сомнения, что у Украины есть план силового возвращения Донбасса.

"Я не думаю, что есть такой план. У нас все усилия направлены на исключительно мирное урегулирование", - заявлял Арахамия российским журналистам в кулуарах Международного экономического форума в Давосе в январе 2020.

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