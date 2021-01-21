Оборона и космос: что будет с "Укроборонпромом" после ликвидации

Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной раде ликвидировать госконцерн "Укроборонпром". ГК превратят в акционерное общество.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" в своем Telegram.

"Такая реформа позволит своевременно и полноценно обеспечивать украинскую армию качественной оружием и техникой. Соответствующий законопроект №3822 поддержал комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и рекомендовал парламенту проголосовать за него в первом чтении на ближайшей сессии", - указано в сообщении.

В комитете подчеркивают, что закон позволит ускорить трансформацию ОПК в кратчайшие сроки - до одного года.

По словам гендиректора "Укроборонпрома" Юрия Гусева, в рамках трансформации создадут два крупных холдинга: "Оборонительные системы Украины", которые объединят 65 предприятий в 6 субхолдингов; и аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиацией и космосом.

Что еще предлагает реформа

Предусматривается, что государственные предприятия ОПК превратятся в акционерные общества. Они будут иметь возможность объединения с отечественными и иностранными партнерами.

Ожидается привлечение прямых, в том числе иностранных, инвестиций.

"Современные методы управления, которые обезопасят от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния. Оздоровление предприятий "Укроборонпрома" на всех уровнях", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце декабря стало известно, что "Укроборонпром" могут ликвидировать до конца июня 2021 года.

Как писало РБК-Украина, в рамках реформирования "Укроборонпром" может лишиться почти половины своих предприятий - из 116 планируют оставить 65.