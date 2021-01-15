Новое районирование в Украине: КСУ проверит конституционность

Конституционный суд Украины открыл конституционное производство по поводу соответствия Основному закону постановления о ликвидации и создании новых районов. Соответствующее представление поступило в суд еще в конце октября.

Об этом в своем Telegram-канале написала представитель Верховной рады в КСУ, нардеп Ольга Совгиря.

"Постановлением коллегии судей Конституционного суда открыто конституционное производство по делу о соответствии Конституции Украины постановления Верховной рады "Об образовании и ликвидации районов"... по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины от 20 октября 2020 года", - отметила парламентарий.

Напомним, в представлении нардепы заявили, что регулируя вопросы территориального устройства постановлением, а не законом, Рада хоть и действовала в пределах предоставленных ей полномочий, но не способом, который требует Конституция Украины.

Как писало РБК-Украина, в рамках административно-территориальной реформы в Украине были ликвидированы 490 районов, вместо них создали 136 новых.

Кроме того, в Раде ранее развенчали основные мифы о создании новых районов в государстве.