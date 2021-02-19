В Николаеве проводят массовые обыски по делу о схеме на 2 млн гривен

В Николаеве проходят массовые обыски в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства местного городского совета и по месту жительства его руководства. Чиновников подозревают в причастности к схеме на 2 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении полиции Николаевской области .

По данным следствия, чиновники департамента в течение 2016-2020 годов завладели бюджетными деньгами в сговоре с должностными лицами коммунальных предприятий Николаева и юридических фирм.

В частности, они провернули схему присвоения денег государственного и местного бюджетов, дублируя уже выполненные работы и завышая их объемы. В результате интересам местной общины и государственному бюджету нанесли ущерб на более 2 млн гривен.

"Сегодня, 19 февраля, правоохранители проводят 11 санкционированных обысков в Департаменте ЖКХ, предприятиях и в местах проживания руководителей Департамента с целью изъятия документов и других вещей, имеющих значение доказательств по делу", - говорится в сообщении.