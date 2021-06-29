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Нидерланды обвинили РФ в ложных атаках на свой фрегат возле Крыма

Автор: РБК-Украина

Российские военные истребители на прошлой неделе совершали ложные атаки на нидерландский фрегат Zr.Ms. Evertsen. Инцидент произошел в Черном море к юго-востоку от оккупированного Крыма.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Нидерландов.

Сообщается, что российские истребители 24 июня "неоднократно беспокоили" фрегат в течение пяти часов.

"Они пролетели опасно низко и близко, выполняя ложные атаки. Истребители были вооружены бомбами и ракетами класса "воздух-земля", предназначенными для поражения цели с воздуха. После нескольких часов запугивания произошли перебои с электронным оборудованием Zr.Ms. Evertsen", - говорится в заявлении.

Минобороны Нидерландов отмечает, что действия России нарушили право на свободное пользование морем и шли вразрез с договоренностями, которые изложены в договоре INCSEA.

Как заявил капитан судна Джордж Пастур, фрегат шел в международных водах и для российской агрессии не было причин. По словам министра обороны Анк Бийлевельд-Схоутен, судно имело полное право проходить в этом районе. Она добавила, что Нидерланды готовят официальное обращение к России по этому поводу.

Отметим, Zr.Ms. Evertsen входит в британскую ударную группу и патрулирует Черное море вместе с британскиим HMS Defender. Корабли принимают участие в учениях "Си Бриз".

Напомним, на прошлой неделе Россия заявила, что открыла предупредительный огонь, когда Defender проходил возле оккупированного Крыма. Но Лондон отрицает это заявление.

А на днях произошел скандал из-за того, что секретные документы о проходе британского корабля возле оккупированного Крыма нашли на улице.

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