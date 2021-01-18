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Названа дата саммита "Крымской платформы"

Автор: Анастасия Рокитна

Саммит "Крымской платформы" состоится 23 августа 2021 года. На саммите планируют принять конкретные решения относительно деоккупации полуострова.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква в интервью ТСН.ua.

"Уже четко определена дата проведения Крымского саммита (саммита "Крымской платформы", - ред.) - 23 августа 2021 года. Офис Президента работает вместе с МИД для подготовки соответствующих приглашений мировым лидерам, соответствующей концепции, программы саммита, организационных моментов", - сказал он.

Также Жовка подчеркнул, что на саммите планируют принять конкретные решения относительно деоккупации полуострова.

"После саммита должно появиться, очевидно, декларация, а что еще более важно – скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму", - сказал заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на повестку дня будущей Крымской платформы будет вынесен только один вопрос. Украина и международные партнеры будут обсуждать, как Российская Федерация будет уходить с полуострова.

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