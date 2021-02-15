Назначение Витренко и отставка Уруского: СН на фракции обсудит кадровые вопросы

"Слуга народа" сегодня на заседании фракции собирается рассмотреть кадровые вопросы. Вероятно парламентарии обсудят сбор подписей за отставку вице-премьер-министра Олега Уруского.

Об этом РБК-Украина рассказал представитель Кабинета министров в Верховной раде, нардеп от СН Василий Мокан.

"Сегодня вечером на заседании фракции один из вопросов для рассмотрения - это кадровые вопросы. Вероятнее всего, что будет рассматриваться ситуация со сбором подписей за отставку вице-премьер-министра Олега Уруского. С такой инициативой выступают некоторые народные депутаты. Возможно, также будут дискуссии относительно очередной попытки назначения Юрия Витренко", - сказал он.

По его словам, больше деталей членам фракции пока не сообщили.

Напомним, ранее стало известно, что в понедельник фракция "Слуга народа" соберется на заседание. Народные депутаты планируют обсудить законопроекты об обороте оружия и растаможке авто на еврономерах.

Как писало РБК-Украина, ранее первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция еще не определилась с позицией по поводу законопроекта об обороте оружия.