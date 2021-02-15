Растаможка евроблях и оборот оружия: что обсудит СН на заседании фракции
В понедельник фракция "Слуга народа" соберется на заседание. Народные депутаты планируют обсудить законопроекты об обороте оружия и растаможке авто на еврономерах.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
"На заседании фракции политической партии "Слуга народа" в понедельник определят главные законопроекты недели. Среди приоритетов работы парламента на 16-19 февраля - растаможка авто, урегулирование оборота оружия и кадровые вопросы", - говорится в сообщении.
Парламентарии обсудят следующие проекты:
- №4335 об обороте гражданской огнестрельного оружия;
- №№4643-д и 4644-д об упрощении и удешевлении растаможка автомобилей на европейских номерах.
Также депутаты рассмотрят постановления об отмене результатов голосования за некоторые законы:
- №2680 о согласовании градостроительной документации с главным архитектором города или района, что противоречит нормам действующего законодательства;
- №0850, предусматривающего приобретение права собственности на земельный участок при приобретении расположенной на ней недвижимости.
Как писало РБК-Украина, ранее первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция еще не определилась с позицией по поводу законопроекта об обороте оружия.
Напомним, в Украине начали штрафовать владельцев авто на иностранной регистрации. Сразу несколько случаев остановки правоохранителями машин на еврономерах с последующим выписыванием протоколов на штраф на сумму 8500 гривен произошли в Харькове и области.