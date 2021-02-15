Растаможка евроблях и оборот оружия: что обсудит СН на заседании фракции

В понедельник фракция "Слуга народа" соберется на заседание. Народные депутаты планируют обсудить законопроекты об обороте оружия и растаможке авто на еврономерах.

Также депутаты рассмотрят постановления об отмене результатов голосования за некоторые законы:

"На заседании фракции политической партии "Слуга народа" в понедельник определят главные законопроекты недели. Среди приоритетов работы парламента на 16-19 февраля - растаможка авто, урегулирование оборота оружия и кадровые вопросы", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина, ранее первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция еще не определилась с позицией по поводу законопроекта об обороте оружия.

Напомним, в Украине начали штрафовать владельцев авто на иностранной регистрации. Сразу несколько случаев остановки правоохранителями машин на еврономерах с последующим выписыванием протоколов на штраф на сумму 8500 гривен произошли в Харькове и области.