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Растаможка евроблях и оборот оружия: что обсудит СН на заседании фракции

Новина українською → Украина, Понедельник 15 февраля 2021 13:24
Растаможка евроблях и оборот оружия: что обсудит СН на заседании фракции Фото: Слуга народа (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В понедельник фракция "Слуга народа" соберется на заседание. Народные депутаты планируют обсудить законопроекты об обороте оружия и растаможке авто на еврономерах.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"На заседании фракции политической партии "Слуга народа" в понедельник определят главные законопроекты недели. Среди приоритетов работы парламента на 16-19 февраля - растаможка авто, урегулирование оборота оружия и кадровые вопросы", - говорится в сообщении.

Парламентарии обсудят следующие проекты:

  • №4335 об обороте гражданской огнестрельного оружия;
  • №№4643-д и 4644-д об упрощении и удешевлении растаможка автомобилей на европейских номерах.

Также депутаты рассмотрят постановления об отмене результатов голосования за некоторые законы:

  • №2680 о согласовании градостроительной документации с главным архитектором города или района, что противоречит нормам действующего законодательства;
  • №0850, предусматривающего приобретение права собственности на земельный участок при приобретении расположенной на ней недвижимости.

Как писало РБК-Украина, ранее первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что фракция еще не определилась с позицией по поводу законопроекта об обороте оружия.

Напомним, в Украине начали штрафовать владельцев авто на иностранной регистрации. Сразу несколько случаев остановки правоохранителями машин на еврономерах с последующим выписыванием протоколов на штраф на сумму 8500 гривен произошли в Харькове и области.

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