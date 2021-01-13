Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращается в Россию после лечения на территории Германии. Он возвращается спустя несколько месяцев после отравления.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке. 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы". Встречайте", - заявил Навальный.

Отметим, он возвращается на фоне новости о том, что Федеральная служба исполнения наказаний России через суд потребовала изменить ему меру пресечения на содержание под стражей. ФСИН считает, что Навальный не выполняет возложенные судом обязанности, поскольку находится за границей, хотя берлинская клиника "Шарите" заявила о его выздоровлении еще 12 октября 2020 года.

Навальный получил условный срок по делу "Ив Роше". В 2014 году его приговорили к 3,5 годам условно, хотя компания в процессе суда отказалась от претензий.

Напомним, в августе Навального отравили боевым ядом группы "Новичок". Ему стало плохо в самолете и его удалось спасти, поскольку пилот экстренно посадил самолет, оппозиционера госпитализировали в больницу Омска и спустя несколько дней вывезли на лечение в Берлин.

Президент России Владимир Путин отрицает отравление Навального. По его словам, если бы российские спецслужбы хотели убить оппозиционера, то довели бы дело до конца.