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Нацполиция создает главную инспекцию, ликвидируя все остальные

Автор: Анастасия Рокитна

Национальная полиция Украины создает главную инспекцию. Все остальные инспекции будут ликвидированы.

Об этом заявил на брифинге глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

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Данное подразделение должно контролировать работу всей системы Нацполиции, а также анализировать эффективность предоставления полицейских услуг гражданам.

"Еще одно нововведение - создание Департамента главной инспекции Нацполиции. Мы ликвидируем все существующие инспекции и запускаем работу единого надзорного органа", - заявил он.

Напомним, в Украине создадут новый департамент по надзору за работой всей системы полиции. Новый орган заработает в марте 2021 года.

Ранее сообщалось, что участковых инспекторов полиции заменят. В Украине запускается такая новая форма - полицейский офицер общины. Полицейский офицер общины будет постоянно находиться на территории общины и полностью с ней сотрудничать.

РБК-Украина писало, что Министерство внутренних дел Украины разработало законопроект об усилении ответственности за оскорбление полицейских, планируют увеличить размер штрафа до 1700-3400 гривен.

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