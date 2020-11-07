Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко прокомментировал обстрел консультсва Азербайджана в Харькове. Нацполиция берет под охрану представительства Азербайджана и Армении в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Также он пообещал, что полиция сделает все для того, чтобы задержать лиц, причастных к этому преступлению.

"Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции. Призываем всех, а особенно представителей диаспоры, граждан обоих государств, которые находятся на территории Украины, к терпимости и толерантному отношению друг к другу", - заявил Клименко.

Напомним, ночью консульство Азербайджана в Харькове обстреляли. В результате были повреждены стекло и входные двери. Пострадавших людей в результате стрельбы нет.

После этого Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило в этом армян. В МИД заявили, что азербайджанские правоохранительные органы будут сотрудничать с украинскими для привлечения к ответственности виновных в обстреле.