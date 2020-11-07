ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Нацполиция берет под охрану представительства Азербайджана и Армении в Украине

Новина українською → Харьков, Суббота 07 ноября 2020 14:11
Нацполиция берет под охрану представительства Азербайджана и Армении в Украине Фото: Игорь Клименко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко прокомментировал обстрел консультсва Азербайджана в Харькове. Нацполиция берет под охрану представительства Азербайджана и Армении в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Также он пообещал, что полиция сделает все для того, чтобы задержать лиц, причастных к этому преступлению.

"Все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции. Призываем всех, а особенно представителей диаспоры, граждан обоих государств, которые находятся на территории Украины, к терпимости и толерантному отношению друг к другу", - заявил Клименко.

Напомним, ночью консульство Азербайджана в Харькове обстреляли. В результате были повреждены стекло и входные двери. Пострадавших людей в результате стрельбы нет.

После этого Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило в этом армян. В МИД заявили, что азербайджанские правоохранительные органы будут сотрудничать с украинскими для привлечения к ответственности виновных в обстреле.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика полиция Армения Азербайджан
NEWS
Венгрия согласилась "перевернуть страницу" в отношениях с Украиной, - Кулеба
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Венгрия согласилась "перевернуть страницу" в отношениях с Украиной, - Кулеба
DAILY
Борьба за голоса: какими нарушениями запомнились местные выборы
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Борьба за голоса: какими нарушениями запомнились местные выборы