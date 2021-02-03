Национальный диалог и гарантии: Резников рассказал о языковой политике по Донбассу

Украина предложит гарантии для русского языка после деоккупации Донбасса. А самые острые разногласия будут решаться на уровне Национального диалога.

Об этом в интервью lb.ua заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, законопроект о переходном периоде, который готовит правительство, предусматривает начало Национального диалога и восстановление функционирования украинского языка как государственного только спустя два года после деоккупации.

Резников объяснил такой срок, тем, что в первые два года будут происходить демилитаризация, разминирование, разоружение и восстановление социальных и экономических связей.

"У Украины будет собственный формат (Национального диалога, - ред.). В законопроекте мы предусматриваем создание специального центра - государственного института, который будет отвечать за организацию национального диалога. У него уже есть название: "Украинский национальный центр миростроительства", - отметил вице-премьер.

В бюджете на 2021 год заложено 5 млн гривен на создание этого центра. Резников уточнил, что в течение ближайших месяцев его зарегистрируют. Кроме того, он объяснил гарантии для русского языка тем, что никто не будет запрещать работу русскоязычных школ.

"У местных общин есть полное право за счет местного бюджета создавать такие начальные школы. Эта практика распространена в Украине. Есть венгерские школы на Закарпатье, в Киеве даже есть французский лицей, хотя французская нация не сильно представлена у нас. В Украине проживает более 200 национальностей, народностей, и все они имеют на это право", - добавил чиновник.

Напомним, ранее Резников рассказал, что будет с российским рублем после деоккупации Донбасса.

Также стало известно, кто не попадет под амнистию.