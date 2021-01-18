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НАТО и язык образования: у Зеленского готовят "джентльменское соглашение" с Венгрией

Новина українською → Киев, Понедельник 18 января 2021 11:55
НАТО и язык образования: у Зеленского готовят "джентльменское соглашение" с Венгрией Фото: Игорь Жовква (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Украина готовит так называемое "джентльменское соглашение" с Венгрией. Этот документ будет способствовать урегулированию спорных моментов в двусторонних отношениях.

Об этом в интервью tsn.ua рассказал замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

По его словам, 27 января Украину посетит министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и проведет ряд официальных встреч. В то же время украинская сторона готовит договор для урегулирования комплекса вопросов.

"… так называемое джентльменское соглашение или соглашение о паритетности, равенстве, взаимовыгодности отношений. Над таким документом работа ведется. По поручению президента такой документ был подготовлен украинской стороной, передан венгерской стороне, получена их реакцию, и сейчас процесс продолжается", - отметил Жовква.

Он также добавил, что финальную версию документа подпишут лидеры Украины и Венгрии. Она может содержать позицию по снятию блокировки Венгрией комиссии Украина - НАТО и по спорным положениям закона об образовании.

Напомним, ранее сообщалось, что Сийярто в январе посетит Украину, и стороны намерены обсудить в кризис отношениях.

В декабре он на заседании Совет ЕС пожаловался на Украину в связи с преследованием венгерского национального меньшинства на Закарпатье. Тогда СБУ проводила обыски, поскольку подозревала лидеров закарпатских венгров в сепаратизме.

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