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С нардепа Юрченко сняли электронный браслет

Автор: Юлия Струк, Олег Черныш

Народному депутату Александру Юрченко продолжили арест на 60 суток. Однако с него сняли электронный браслет.

Об этом РБК-Украина рассказали в Высшем антикоррупционном суде.

Таким образом, парламентарию продолжили все обязательства, кроме браслета.

"Вчера суд вынес решение о снятии с меня средства контроля - браслета!" - написал Юрченко в своем Facebook.

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Отметим, в начале октября ВАКС оставил без изменений меру пресечения народному депутату Украины Александру Юрченко в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн гривен. Апелляцию защитников отклонили.

Срок действия меры пресечения Юрченко должен был истечь 9 ноября 2020 года.

Как писало РБК-Украина, Юрченко подозревают во взяточничестве, ему инкриминируют лоббирование правок в законодательство за денежное вознаграждение. Суд взял его под стражу с возможностью выхода под залог 3,1 млн гривен.

Позже за парламентария внесли залог и он вышел из следственного изолятора. На него надели электронный браслет.

Подробнее о его деле читайте в материале РБК-Украина "Дело Юрченко: как суд арестовал первого нардепа от "Слуги народа".

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