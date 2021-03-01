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НАПК прекратило госфинансирование "Слуги народа": названа причина

Автор: Юлия Струк

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции остановило государственное финансирование партии "Слуга народа". Ведомство выявило нарушения в отчетах партии.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Речь идет о нарушении порядка представления отчета партии об имуществе, доходах и расходах. В общем нарушителями оказались 11 украинских партий, среди которых и СН.

Из-за нарушений НАПК направило в суд административные протоколы в отношении руководителей таких партий:

  • "Движение новых сил Михаила Саакашвили";
  • ВО "Свобода";
  • "Слуга народа";
  • "Блок Вилкула "Украинская перспектива";
  • "Важен каждый";
  • "ВАРТА";
  • "Социал-патриотическая ассамблея славян";
  • "Новая демократия";
  • "Гражданская сила";
  • "Команда Андрея Балоги";
  • "Конгресс украинских националистов".

Кроме того, признаки уголовных преступлений обнаружили в отчетах партий "Конгресс украинских националистов"; "Блок Вилкула "Украинская перспектива" и СН.

"В связи с выявленными нарушениями приказом председателя НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии "Слуга народа", - сказано в сообщении.

Также в отчете партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива" следователи обнаружили нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии.

Напомним, в апреле 2020 года НАПК остановило финансирование политической партии "Слуга народа" на III и IV кварталы. Это сделали в связи с обращением партии к НАПК.

Общая сумма средств, от которых отказалась партия - более 70 млн гривен. Эти средства перенаправили на нужды украинских медиков и средства их защиты от пандемии коронавируса.

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Новости Украины НАПКСлуга народа
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