НАПК прекратило госфинансирование "Слуги народа": названа причина

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции остановило государственное финансирование партии "Слуга народа". Ведомство выявило нарушения в отчетах партии.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Речь идет о нарушении порядка представления отчета партии об имуществе, доходах и расходах. В общем нарушителями оказались 11 украинских партий, среди которых и СН.
Из-за нарушений НАПК направило в суд административные протоколы в отношении руководителей таких партий:
Кроме того, признаки уголовных преступлений обнаружили в отчетах партий "Конгресс украинских националистов"; "Блок Вилкула "Украинская перспектива" и СН.
"В связи с выявленными нарушениями приказом председателя НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии "Слуга народа", - сказано в сообщении.
Также в отчете партии "Блок Вилкула "Украинская перспектива" следователи обнаружили нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии.
Напомним, в апреле 2020 года НАПК остановило финансирование политической партии "Слуга народа" на III и IV кварталы. Это сделали в связи с обращением партии к НАПК.
Общая сумма средств, от которых отказалась партия - более 70 млн гривен. Эти средства перенаправили на нужды украинских медиков и средства их защиты от пандемии коронавируса.