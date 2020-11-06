В НАБУ заявили о риске уничтожения всех антикоррупционных органов из-за КСУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) требует немедленно урегулировать ситуацию, которая сложилась из-за решений Конституционного суда. Сейчас существует риск уничтожения любого антикорруционного органа.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

В Бюро выразили обеспокоенность решениями КСУ в течение 2019-2020 годов в вопросах борьбы с коррупцией.

"Последствиями таких решений является системное ослабление институциональной способности органов, призванных разоблачать коррупцию, и освобождение от ответственности лиц, причастных к нанесению ущерба интересам государства в особо крупных размерах", - сообщили в НАБУ.

Отмечается, что из-за решений КСУ потеряна возможность возместить миллиарды убытков, которые были нанесены из-за коррупции.

"КСУ своими решениями лишил Национальное бюро права через суд аннулировать кабальные для государственных предприятий сделки, фактически декриминализировал незаконное обогащение, освободил от ответственности за неподачу декларации", - добавили в Нацбюро.

В НАБУ призвали немедленно урегулировать ситуацию вокруг КСУ не только в контексте правовых основ функционирования Нацбюро, но и в более широком контексте.

"В нынешних условиях существует риск того, что любой из антикоррупционных органов может быть уничтожен через вынесение политических решений Конституционным судом", - резюмировали в НАБУ.

Ранее РБК-Украина писало, что послы стран Большой семерки осудили решение Конституционного суда Украины, который отменил проверку электронного декларирования.

Также сообщалось, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что скандальные решения КСУ по декларированию были приняты якобы не без внешнего вмешательства.