МВФ продлила на неделю миссию в Украине, - Минфин

Миссия Международного валютного фонда решила задержаться в Украине. Миссию МВФ продлили еще на 7-10 дней.

Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телеканала "Украина 24".

По словам министра, сейчас Украина и МВФ находятся в активной стадии переговоров.

"Для нас принципиально оставаться в программе МВФ. Мы сейчас в активной стадии переговоров, у нас продлена миссия на 7-10 дней. Есть надежда, что за это время мы финализируем меморандум и четко поймем, какие на себя можем взять обязательства, которые сможем выполнить", - сказал он.

Марченко добавил, что последняя встреча украинских властей с миссией МВФ прошла 25-26 января.

"Мы говорили о технических вещах, консолидацию бюджета на 2022 год. Пока других обязательств нет, кроме тех, которые сейчас мы на себя взяли или которые появились в прошлом году, я имею в виду решение Конституционного суда, и решение по тарифам на газ", - добавил министр.

Напомним, миссия МВФ начала свою работу в Украине в конце декабря 2020 года. Из-за пандемии коронавируса миссия фонда работает онлайн.

Как писало РБК-Украина, 11 января миссия МВФ возобновила работу в Украине после новогоднего перерыва. Премьер Денис Шмыгаль ожидает, что пересмотр программы откроет возможности для получения следующего транша МВФ.