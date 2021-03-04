"Мотор Сич" хотят национализировать. Документ внесут в Раду в ближайшее время

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что в ближайшее время в парламент внесут законопроект о национализации ПАО "Мотор Сич" . Он отметил, что закон внесут "на этой неделе".

Об этом парламентарий рассказал в эфире канала "Прямой".

"На этой неделе мы будем подавать законопроект о национализации "Мотор Сичи". Наложили санкции против китайских компаний. Этот вопрос обороноспособности... Для того чтобы урегулировать правовой статус этой компании", - рассказал нардеп.

Глава фракции заявил, что закон необходим, чтобы определить "статус предприятия".

"Это часть ситуаций в отношениях с Китаем, надо проводить переговоры... Нам надо регистрировать законопроект, потому что сейчас полностью не определено состояние предприятия, там работают несколько десятков тысяч человек. Они обращаются к нам и просят определить, какой статус и какое будущее у этого предприятия", - сказал депутат.

Арахамия добавил, что это важное, градообразующее предприятие в Запорожье.

Напомним, 29 января президент Владимир Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи". Санкции введены на три года санкции против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. В списке санкций также компания с Британских Виргинских островов.

Так, 31 января Служба безопасности Украины провела следственно-оперативные действия в Запорожье на месте, где должно было состояться собрание акционеров "Мотор Сич".

После этих событий китайская сторона заявила, что Украина таким "варварским грабежом" исключила возможность мирного урегулирования ситуации вокруг "Мотор Сич".

Как известно, в середине февраля сумма иска китайских акционеров "Мотор Сичи" к Украине по взысканию ущерба в международном арбитраже возросла до 3,6 млрд долларов.