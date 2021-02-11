В Молдове провалилось назначение премьера. Кандидат Санду набрала 0 голосов

Парламент Молдовы не поддержал назначение нового правительства во главе с Натальей Гаврилицей. За кандидата, которую выдвинула президент Майя Санду, не проголосовал ни один депутат.

Сообщается, что некоторые депутаты покинули заседание парламента сразу после того, как Гаврилица начала представлять программу правительства. Она, в свою очередь, заявила, что кандидаты в министры - честные и неподкупные люди, а те, кто сидит в парламенте, давно не представляют молдаван. Кроме того, она заявила, что партия PAS требует распустить парламент.

Во время вопросов Гаврилице в парламент пришел экс-президент и лидер ПРСМ Игорь Додон, который предложил кандидатуру Марианны Дурлештяну как нового премьера. В итоге в заседании объявили перерыв, после которого стало известно о создании новой коалиции в парламенте для голосования за Дурлештяну. В коалицию вошли ПСРМ, партия "Шор", группа Pentru Moldova - всего 54 депутата.

При голосовании правительство Гаврилицы набрало 0 голосов. Примечательно, что ранее президент Майя Санду призывала отклонить ее кандидата, чтобы ускорить роспуск парламента и проведение досрочных выборов.