ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Молдове провалилось назначение премьера. Кандидат Санду набрала 0 голосов

Новина українською → Кишинев, Четверг 11 февраля 2021 16:49
В Молдове провалилось назначение премьера. Кандидат Санду набрала 0 голосов Фото: Наталья Гаврилица (facebook.com/NataliaGavrilitaMF)
Автор: РБК-Украина

Парламент Молдовы не поддержал назначение нового правительства во главе с Натальей Гаврилицей. За кандидата, которую выдвинула президент Майя Санду, не проголосовал ни один депутат.

Об этом пишет Newsmaker.

Сообщается, что некоторые депутаты покинули заседание парламента сразу после того, как Гаврилица начала представлять программу правительства. Она, в свою очередь, заявила, что кандидаты в министры - честные и неподкупные люди, а те, кто сидит в парламенте, давно не представляют молдаван. Кроме того, она заявила, что партия PAS требует распустить парламент.

Во время вопросов Гаврилице в парламент пришел экс-президент и лидер ПРСМ Игорь Додон, который предложил кандидатуру Марианны Дурлештяну как нового премьера. В итоге в заседании объявили перерыв, после которого стало известно о создании новой коалиции в парламенте для голосования за Дурлештяну. В коалицию вошли ПСРМ, партия "Шор", группа Pentru Moldova - всего 54 депутата.

При голосовании правительство Гаврилицы набрало 0 голосов. Примечательно, что ранее президент Майя Санду призывала отклонить ее кандидата, чтобы ускорить роспуск парламента и проведение досрочных выборов.

Отметим, с нового года обязанности премьера Молдовы исполняет Аурелиу Чокой.

Напомним, ранее Санду предложила создать "круг доверия" Румыния-Молдова-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Молдова правительство Майя Санду
NEWS
Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату
Резкое похолодание идет в Украину: синоптики назвали дату
DAILY
Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок