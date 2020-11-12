Миротворцы с бронетехникой на неопределенный срок: детали миссии РФ в Карабахе

Президент России Владимир Путин утвердил меры для поддержания мира в Нагорном Карабахе. Они предусматривают размещение российских миротворцев в регионе.

Соответствующий указ опубликован на российском портале правовой информации.

Согласно указу, Россия направляет в Нагорный Карабах миротворческий контингент численностью до 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, бронетранспортерами, автомобильной и специальной техникой.

Миссия направляется на срок пять лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды. Российская миссия может быть выведена после какого-либо из пятилетнего срока, если за шесть месяцев до его завершения Армения или Азербайджан заявят о разрыве достигнутых соглашений по Нагорному Карабаху.

Миротворческий контингент будет развернут вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. При этом российская ФСБ будет контролировать, чтобы Армения обеспечивала транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.

Ротация континента будет проводиться не реже двух раз в год.

Напомним, ранее сообщалось, что правящая в Армении парламентская фракция "Мой шаг" предлагает оппозиции выступить против присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе. В стране продолжаются акции за отставку премьера Никола Пашиняна, который подписал невыгодные для Еревана мирные соглашения.

Сегодня Пашинян в обращении к нации заявил, что армянская армия в Карабахе могла оказаться в полном окружении, в результате чего 20 тысячам военных грозили бы плен или гибель.