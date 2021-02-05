В Минздраве назвали единственное условие для введения жесткого карантина в Украине

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, при каком условии в Украине введут жесткие ограничения. Их могут ввести в случае угрозы коллапса медицинской системы.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в Раде.

По его словам, для этого отслеживания вводят показатели: рост более 50% количества госпитализированных заболевших COVID, или 65% заполненных коек с кислородом в течение 7 дней.

"Что касается жесткого карантина... Жесткие ограничения будут вводиться только в одном случае, если есть угроза коллапса медсистемы", - заявил он.

Степанов также заявил, что сейчас в стране нет региона, который бы попал в "красную" зону.

Напомним, в Минздраве рассказали о новых показателях для "красной" зоны, а также о возможности введения локальных ограничений.

Ранее РБК-Украина писало, в страну собираются возвращать адаптивный карантин.

Отметим, издание Bloomberg писало, что нынешние темпы вакцинации вернут мир к нормальной жизни через 7 лет.

Сейчас самый высокий процент вакцинации наблюдается в Израиле - он позволит вернуться к нормальной жизни через два месяца. Великобритании - за 6 месяцев, США - до конца 2021 года, странам Европы - через 2-4 года.