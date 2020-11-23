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Минздрав готовит правовую базу для отслеживания заболевших COVID-19

Автор: Артур Родивилов

Минздрав Украины готовит изменения в законодательство, чтобы ввести в действие приложение по отслеживанию больных COVID-19. Эффективность его работы показали страны Азии.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Он отметил, для того, чтобы заработало приложение, необходимо подготовить серьезную правовую базу.

"Мы будем готовить эти изменения и обсуждать с вами, когда будет сформирована концепция отслеживания больных COVID-19. Но я хочу подчеркнуть, что это работало исключительно в азиатских странах, но с точки зрения эпидемиологии, это правильно", - заявил Степанов.

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль представил пять основных цифровых решений, направленных на борьбу с COVID-19. Они вскоре начнут действовать.

Речь идет о цифровизации и централизации сбора информации о фактах, подозрениях и случаях инфекционных заболеваний; совершенствовании мобильного приложения "Дій вдома" с использованием автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции.

Напомним, ранее Степанов говорил, что Минздрав потребует ввода полного локдауна в Украине при ежедневном обнаружении 30 тысяч больных.

Добавим, за минувшие сутки в Украине зафиксировали почти 11 тысяч новых случаев коронавируса. За сутки госпитализированы более 1100 больных COVID-19.

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