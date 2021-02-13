Минские соглашения выполнить невозможно, США могут помочь решить конфликт на Донбассе, - Ермак

Ермак отметил, что прогресс в переговорах есть, хотя они идут очень медленно и сложно.

"Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнёров, Германии и Франции", - заявил он.

На вопрос "Сохраняется ли сейчас режим прекращения огня?", глава Офиса президента ответил, что режим прекращения огня продолжается.

"Несмотря на провокации, которые есть сейчас, они несравнимы с теми временами, когда режима не было. Но нельзя скрывать, что есть погибшие и раненые. Но, если мы сравним цифры, потерь, которые наша армия несла в аналогичном периоде, например, год назад, то, безусловно, это в разы меньше", - отметил Ермак.

В то же время он подчеркнул, что "в процессе согласования новой дорожной карты, нового плана (представленного Кравчуком - ред.), который должен базироваться на принципах Минских соглашений, безусловно нужно вносить корректировки для импульса переговорам, чтобы спасти их".

Ермак заявил, что спустя шесть лет подписания Минских соглашений, фактически ощутимых результатов нет.

Однако, по его мнению, США, как стратегический партнёр Украины, должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта на Донбассе и в урегулировании вопроса о возвращении всех украинских территорий.