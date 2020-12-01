UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Министерство обороны провело первую закупку военных товаров через агентство НАТО

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство обороны Украины провело закупку военных товаров через агентство НАТО по поддержке и поставке. Это стала первая прямая закупка без посредников.

Об этом сообщили в пресс-службе миссии Украины при НАТО.

В миссии поздравили Минобороны с самостоятельным выходом на международные и конкурентные рынки.

"Завершилась первая в истории Минобороны закупка без посредников военных товаров через агентство НАТО по поддержке и поставки для нужд ВСУ", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре в Минобороны начали работу над Стратегией военной безопасности, которая направлена на присоединение к плану действий относительно членства в НАТО.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что единственной альтернативой предоставление Украине Плана действий по членству - это членство в НАТО.

При этом временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин назвала основные вызовы для Украины на пути интеграции в НАТО. Это российская агрессия и борьба с коррупцией.

Отметим, министров иностранных дел Украины и Грузии пригласили на онлайн-заседание НАТО 2 декабря, где будут говорить о проблемах с безопасностью в регионе Черного моря.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство обороны УкраиныНАТОзакупки