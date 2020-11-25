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МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за инцидента на границе

Новина українською → Среда 25 ноября 2020 11:52
МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за инцидента на границе Фото: Петер Сийярто (facebook.com szijjarto peter official)
Автор: Андрей Козловский

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непоп. Причиной этому является отказ венгерскому политику Иштвану Грежи во въезде в Украину.

Об этом сообщает Hungary Today.

Министр иностранных дел Петер Сийярто проинформировал украинского посла о возмущении Венгрии, но надеется на восстановление добрых отношений.

"Мы передали свой протест и надеемся, что однажды Украина действительно вернется к поиску совместных историй успеха и сотрудничества на основе взаимного уважения. Мы готовы к этому", - сказал министр.

По словам Сийярто, запрет на въезд для Грежи противоречит развитию дружбы и поиску общего успеха.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина запретила въезд двум чиновникам Венгрии из-за агитации на Закарпатье. Они призвали поддержать на выборах политическую силу "Партия венгров Украины".

Также в МИД Украины пояснили, что Грежа в публичном пространстве нарушил положения Избирательного кодекса Украины, которые запрещают иностранцам агитировать на выборах.

Евросоюз просил урегулировать этот конфликт по принципу добрососедских отношений.

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