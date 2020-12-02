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МИД Турции: мы приветствует украинскую инициативу по Крымской платформе

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время рабочего визита в Анкару встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Говорили о Крымской платформе и сотрудничество между государствами.

Об этом сообщили оба министры на своей страницах в социальных сетях.

Как написал в Twitter глава турецкого МИД, Анкара приветствует украинскую инициативу о создании Крымской платформы для деоккупации полуострова. Также Турция готова продолжать укреплять отношения с Украиной, особенно в области военной кооперации и оборонной промышленности.

Кулеба, со своей стороны, разместил в Facebook видеоролик, в котором рассказал, что в этом году состоится еще одна встреча с Чавушоглу, но уже в онлайн-формате.

"Чавушоглу станет почетным гостем конференции послов, которая пройдет в онлайн-режиме в этом году", - рассказал он.

Напомним, осенью этого года состоялась встреча президентов Украины и Турции. По итогам встречи глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что Турция готова присоединиться к Крымской платформе.

Добавим, первый международный саммит в рамках Крымской платформы должен состояться уже в следующем году. Если пандемия коронавируса не помешает, то саммит проведут в мае.

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Новости Украины МИД УкраиныКрымТурцияДмитрий КулебаМевлют Чавушоглу