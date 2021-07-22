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МИД о соглашении по "Северному потоку-2": игра не закончена, она перешла в овертайм

Автор: Сергей Пышкин

Министерство иностранных дел уверено в том, что вчерашнее соглашение не является концом истории вокруг завершения строительства газопровода "Северный поток-2" для Украины. Кулеба уверяет в том, что у него есть достаточно вопросов к партнерам относительно имплементации договоренностей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Относительно "Северного потока-2". Вчера игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть еще два тайма и серия пенальти, для того, чтобы максимально защитить Украину. Не надо оценивать германо-американское соглашение как конец истории. Еще есть много вещей", - отмечает Кулеба.

Глава МИД отметил, что у министерства есть достаточно вопросов относительно страхования и сертификации “Северного потока-2”, а также по имплементации договоренностей вчерашней сделки.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что Германия обещает сделать все, чтобы соглашение между Украиной и Россией относительно транзита газа было продлено еще на десять лет.


В частности, РБК-Украина рассказывало о том, что США и Германия достигли соглашения о завершении строительства "Северного потока-2".

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Дмитрий КулебаСеверный поток-2