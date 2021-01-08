МИД рассказал, от чего зависит размер компенсаций за катастрофу МАУ

Размер компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины") зависит от нескольких факторов. В том числе от результатов расследования.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Сознательная ошибка. Что известно о катастрофе рейса МАУ над Тегераном год спустя".

Отметим, в конце декабря Иран предложил выплатить по 150 тысяч долларов родственникам жертв. Однако замминистра иностранных дел Евгений Енин в комментарии РБК-Украина заявил, что выплаты не согласованы.

"Принцип переговорного процесса - ничего не согласовано, пока не согласовано все", - заявил он.

По его словам, размер выплат зависит от нескольких факторов - от результатов расследования и понимания настоящих причин катастрофы; от готовности Ирана идти на сотрудничество; от международной практики.

А в случае, если переговоры зайдут в тупик, то нельзя исключать и вариант с обращением в международные суды, после соответствующего решения совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Речь может идти о Международном суде ООН.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран до сих пор не передал данные о фигурантах дела о катастрофе МАУ.

Также стало известно, что Канада не согласна с выплатами Ирана семьям погибших в катастрофе МАУ.