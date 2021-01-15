МИД о передаче иконы из Боснии: Украина не принимает язык ультиматумов

Украина не принимает язык ультиматумов в вопросе возвращения скандальной иконы из Боснии и Герцеговины. Ранее сербский лидер этой страны Милорад Додик назвал условие передачи иконы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

По его словам, принадлежность старинной иконы Украине является неоспоримым фактом, а Офис генпрокурора уже открыл уголовное дело в связи с незаконным вывозом реликвии.

"Мы ожидаем, что боснийско-герцеговинская сторона не будет использовать икону во внутриполитической борьбе, а предоставит содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы и в ее скорейшем возвращении в Украину", - отметил Николенко.

Он подчеркнул, что Украина и Босния являются участницами конвенции о мерах против контрабанды культурных ценностей. В соответствии с ней запрещено ввозить реликвии, похищенные из музеев или церквей. А по требованию другой страны-участницы конвенции необходимо предпринимать шаги по возвращению культурных ценностей.

Напомним, ранее сербский лидер Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что отдаст икону, если Украина докажет, что искала ее до его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он также заявил, что Интерпол ничего не знает о поисках иконы.

Как утверждают боснийские СМИ, она может стоить 12,5 млн евро.

По некоторым данным, икону вывезли из оккупированного Луганска в 2018 году. Она хранилась в одном из банков в Боснии и Герцеговины, после чего в конце 2020 года ее подарили Лаврову.