ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

МИД назвал российскую помощь ОРДЛО нарушением законов Украины

Новина українською → Киев, Вторник 22 декабря 2020 18:54
МИД назвал российскую помощь ОРДЛО нарушением законов Украины Фото: МИД Украины (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Так называемая поддержка Российской Федерацией отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) является нарушением законов Украины. Москва могла бы помочь Донбассу, выведя свои войска с украинской территории.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Отметим, на прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что продолжит наращивать поддержку оккупированного Донбасса в экономической, социальной и политической сферах.

"Российская Федерация действительно может помочь Донбассу, если прекратит грубо нарушать нормы международного права - прекратит агрессию против Украины, выведет свои войска и наемников с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях", - отметил Николенко.

В МИД Украины рассматривают такую "помощь" и "гуманитарные конвои" без официального согласия Украины как грубое нарушение украинского законодательства, ее суверенитета и территориальной целостности.

Кроме того, в министерстве отмечают, что переговоры Трехсторонней контактной группы и реализация договоренностей "нормандской четверки" заблокированы по вине России.

Напомним, ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская сторона уже работает по плану "Б" по Донбассу.

Также стало известно, что Украина запустит интернет-портал об ОРДЛО и оккупированном Крыме.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика МИД Украины Российская Федерация Донбасс
NEWS
МИД назвал российскую помощь ОРДЛО нарушением законов Украины
РБК-Украинаинформационное агентство МИД назвал российскую помощь ОРДЛО нарушением законов Украины
DAILY
Остров в изоляции. Как мир реагирует на "британский" коронавирус и что о нем известно
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Остров в изоляции. Как мир реагирует на "британский" коронавирус и что о нем известно