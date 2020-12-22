МИД назвал российскую помощь ОРДЛО нарушением законов Украины

Так называемая поддержка Российской Федерацией отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) является нарушением законов Украины. Москва могла бы помочь Донбассу, выведя свои войска с украинской территории.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Отметим, на прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что продолжит наращивать поддержку оккупированного Донбасса в экономической, социальной и политической сферах.

"Российская Федерация действительно может помочь Донбассу, если прекратит грубо нарушать нормы международного права - прекратит агрессию против Украины, выведет свои войска и наемников с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях", - отметил Николенко.

В МИД Украины рассматривают такую "помощь" и "гуманитарные конвои" без официального согласия Украины как грубое нарушение украинского законодательства, ее суверенитета и территориальной целостности.

Кроме того, в министерстве отмечают, что переговоры Трехсторонней контактной группы и реализация договоренностей "нормандской четверки" заблокированы по вине России.

Напомним, ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская сторона уже работает по плану "Б" по Донбассу.

Также стало известно, что Украина запустит интернет-портал об ОРДЛО и оккупированном Крыме.