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МИД не исключает поездку Зеленского на инаугурацию Байдена: идут переговоры

Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Украины работает над поездкой президента Владимира Зеленского на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена. На сегодня идут переговоры.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин.

По его словам, на сегодня американская сторона определяется с форматом инаугурации Байдена.

"Все зависит от того, каким образом в непростой эпидемической ситуации американские власти определятся с форматом инаугурации. Безусловно, если ситуация позволит, мы работаем над тем, чтобы контакты руководства украинского государства и новой американской администрации состоялись как можно быстрее", - отметил Енин.

Он также добавил, что соответствующие переговоры продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что инаугурация Байдена пройдет 20 января. При этом организаторы отметили, что география церемонии "будет крайне ограничена", а концепция последующего за ней парада "будет переосмыслена.

Также сообщалось, что Конгресс США должен утвердить итоги голосования коллегии выборщиков 6 января.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДжозеф Байденинаугурация