Мэры объяснили, в чем суть конфликта с центральной властью

В Украине сейчас наблюдается конфликт между мэрами больших городов и центральной властью. Причиной такой конфронтации стали как введенный на позапрошлой неделе "карантин выходного дня", так и перераспределение бюджетных средств и отсутствие нормальной коммуникации.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Меры против мэров. Как центральная власть конфликтует с местной".

По словам мэра Львова Андрея Садового, центр по-прежнему ежемесячно забирает у города реверсную дотацию, но ничего не дает взамен.

"Если государство забирает из города 591 миллион безосновательно, то как мне выстраивать работу города, если нет денег, а налоговые поступления упали из-за карантина? Деньги забирают, полномочий нет, а на совещаниях тебе только говорят: хорошо-хорошо, будем разбираться", - сказал Садовой.

Также он выступает с критикой в адрес центральной власти за отсутствие предсказуемости в решениях и прогноза ситуации в стране на перспективу нескольких месяцев, в том числе и в вопросах борьбы с коронавирусом. По словам Садового, с правительством все же есть какой-то контакт, а вот с Офисом президента - нет.

Также на проблемы с коммуникацией жалуется и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

"Селекторные совещания - это хорошо, но на них ни одного слова про ковидный фонд не было, ни слова про помощь регионам, кроме каких-то мизерных средств. Принимать на местах решения должны органы местного самоуправления, которые владеют ситуацией, а эта ситуация разная в разных регионах, в том числе с карантином и коронавирусом", - заявил он.

При этом Бондаренко уверяет, что мэры готовы поддерживать решения центральной власти, но при условии, что они "не противоречат здравому смыслу". Однако он прогнозирует, что конфликты будут продолжаться, пока не закончится реформа децентрализации и не будет принят новый закон о службе в органах местного самоуправления.

С просьбой прекратить давление на местное самоуправление уже несколько раз к Владимиру Зеленскому обращались в Ассоциации городов Украины (АГУ). В АГУ отмечают, что проблемы связаны с тем, что у местной власти забирают средства.

"Во всем мире местному самоуправлению помогают, у нас наоборот. Самое главное – мэры не просят дополнительных средств у государства, они просят не забирать то, что есть. Бизнес был на карантине, но Минфин этого не слышит. И мэры готовы подсказывать, где можно сэкономить бюджетные средства", - заявил исполнительный директор АГУ Александр Слобожан.

При этом он считает, что конфликта между местной и центральной властью нет, а проблемы связаны с непрофессионализмом отдельных менеджеров среднего звена.

Ранее РБК-Украина писало, что МВД не будет принуждать городских глав усиливать карантин незаконными методами.