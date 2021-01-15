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У Меркель раскрыли детали сегодняшнего разговора с Зеленским

Автор: РБК-Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский договорились активизировать работу в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе. Сегодня они провели телефонные переговоры.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Германии.

"Канцлер и президент обсудили вопросы, касающиеся сдерживания пандемии COVID-19 и ситуации на востоке Украины. Договорились активизировать работу в нормандском формате по реализации минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее об этом разговоре сообщил Зеленский, однако не предоставил конкретных подробностей.

"Рад пообщаться с Ангелой Меркель. Продолжаем координировать наши усилия для установления мира на Донбассе", - написал он в своем Twitter.

Отметим, в начале января Меркель обсудила минские соглашения и нормандский процесс с президентом России Владимиром Путиным. Кремлевская пресс-служба также описала беседу лидеров двух стран в общих чертах. Кроме того, они обсудили возможные перспективы совместного производства вакцины от коронавируса.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийАнгела МеркельНормандский формат