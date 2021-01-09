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Меркель прогнозирует самую тяжелую фазу пандемии COVID в ближайшие недели

Новина українською → Берлин, Суббота 09 января 2021 12:43
Меркель прогнозирует самую тяжелую фазу пандемии COVID в ближайшие недели Фото: Ангела Меркель (flickr com dirkvorderstrasse)
Автор: РБК-Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель ожидает в ближайшие недели самую тяжелую фазу пандемии COVID. На сегодня страна должна стремиться к снижению уровня заболеваемости.

Об этом она заявила в обращении, опубликованном на сайте правительства Германии.

"Это вторая опасная волна пандемии, которую переживает наша страна и многие европейские страны. Следующие недели зимы станут самой тяжелой фазой пандемии", - заявила Меркель.

Она также отметила, что медики во многих больницах работают на грани возможностей. При этом пока невозможно объективно оценить, как на заболеваемость повлияли рождественские и новогодние праздники. Меркель добавила, что в нынешней ситуации Германия должна стремиться к снижению числа заражений до уровня лета-осени 2020 года.

Канцлер также призвала сократить личные контакты и соблюдать противоэпидемические правила.

"Чем последовательнее мы будем в этом вопросе, тем меньше нам придется жить с такими ограничениями", - заявила Меркель.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия продлевает жесткий карантин до конца января.

Также был назван еще один возможный преемник Меркель на посту канцлера Германии.

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