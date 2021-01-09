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Меркель прогнозує найважчу фазу пандемії COVID найближчими тижнями

Новость на русском → Берлін, Субота 09 січня 2021 12:43
Меркель прогнозує найважчу фазу пандемії COVID найближчими тижнями Фото: Ангела Меркель (flickr com dirkvorderstrasse)
Автор: РБК-Україна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель очікує найближчими тижнями найважчу фазу пандемії COVID. На сьогодні країна має йти до зниження рівня захворюваності.

Про це вона заявила у зверенні, опублікованому на сайті уряду Німеччини.

"Це друга небезпечна хвиля пандемії, яку переживає наша країна, як і багато європейських країн. Наступні тижні зими стануть найважчою фазою пандемії", - заявила Меркель.

Вона також зазначила, що медики у багатьох лікарнях працюють на межі можливостей. При цьому поки неможливо об'єктивно оцінити, як на захворюваність вплинули різдвяні і новорічні свята. Меркель додала, що в нинішній ситуації Німеччина має прагнути до зниження числа заражень до рівня літа-осені 2020 року.

Канцлер також закликала скоротити особисті контакти і дотримуватися протиепідемічних правил.

"Чим послідовніше ми будемо в цьому питанні, тим менше нам доведеться жити з такими обмеженнями", - заявила Меркель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина продовжує жорсткий карантин до кінця січня.

Також було названо ще одного можливого наступника Меркель на посту канцлера Німеччини.

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