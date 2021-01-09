Меркель прогнозує найважчу фазу пандемії COVID найближчими тижнями

Канцлер Німеччини Ангела Меркель очікує найближчими тижнями найважчу фазу пандемії COVID. На сьогодні країна має йти до зниження рівня захворюваності.

Про це вона заявила у зверенні, опублікованому на сайті уряду Німеччини.

"Це друга небезпечна хвиля пандемії, яку переживає наша країна, як і багато європейських країн. Наступні тижні зими стануть найважчою фазою пандемії", - заявила Меркель.

Вона також зазначила, що медики у багатьох лікарнях працюють на межі можливостей. При цьому поки неможливо об'єктивно оцінити, як на захворюваність вплинули різдвяні і новорічні свята. Меркель додала, що в нинішній ситуації Німеччина має прагнути до зниження числа заражень до рівня літа-осені 2020 року.

Канцлер також закликала скоротити особисті контакти і дотримуватися протиепідемічних правил.

"Чим послідовніше ми будемо в цьому питанні, тим менше нам доведеться жити з такими обмеженнями", - заявила Меркель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина продовжує жорсткий карантин до кінця січня.

Також було названо ще одного можливого наступника Меркель на посту канцлера Німеччини.