Мэр Черкасс окончательно проиграл дело против Зеленского

Апелляционный суд Киева отклонил жалобу мэра Черкасс Анатолия Бондаренко на решение Печерского райсуда столицы по иску против президента Владимира Зеленского. Тогда иск мэра Черкасс не был удовлетворен.

Об этом сообщается в решении Апелляционного суда.

Во время заседания в среду суд рассмотрел апелляцию Бондаренко на решение Печерского райсуда от 1 октября и оставил его без изменений, а жалобу мэра Черкасс на это решение - без удовлетворения.

Напомним, в мае на пресс-конференции Зеленский заявил, что "не сядет за один стол с такими бандитами", как мэр Черкасс. Такое заявление он сделал, комментируя решение Бондаренко об ослаблении карантина без разрешения правительства.

После этого Бондаренко подал в суд с целью защитить честь и достоинство и взыскать с президента 1 гривну в качестве компенсации.

Отметим, что мэр Черкасс был переизбран на должность в минувшее воскресенье. Во втором туре выборов он победил кандидата от "Голоса" Виктора Евпака.