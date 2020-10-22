Локдаун, опрос, вакцина и перестановки в Кабмине: о чем говорил Зеленский в интервью

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью украинским телеканалам. Глава государства рассказал о проблемах медицинской системы, борьбе с коронавирусом и ситуации в стране в целом, подробнее - в материале РБК-Украина.

Локдаун и медики

"Мы не можем увеличить количество врачей, мы не можем перепрофилировать всех врачей", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что локдаун в Украине могут ввести при условии ежедневного прироста в 15 тысяч больных коронавирусом.

"Мы увеличиваем количество коек, перепрофилируем больницы... У нас самый низкий в Европе показатель смертности", - добавил он.

Зеленский также сказал, что украинские врачи научились лечить больных коронавирусом.

Штрафы за нарушение карантина

Глава государства отметил необходимость носить маски и добавил, что должны быть изменения в законодательство по поводу штрафов.

"Мы предупреждали Днепр, Одессу, Харьков... Заведены уголовные дела, после чего главы городов берут эти дела себе в риторику перед выборами... Я ничего плохого не желаю мэру Харькова... Мы говорили с ним несколько раз, он нас послушал, остановил метро... Он говорил все будет нормально... Теперь он заболел", - отметил Зеленский.

Опрос в день выборов

Зеленский заявил, что его очень интересует мнение людей: "я хочу почувствовать народ". Он также добавил, что это просто опрос.

"Я пойму ответ народа и буду говорить с депутатами, предлагать", - сказал президент.

Комментируя один из вопросов опроса, о свободной экономической зоне, он отметил, что никто не знает сколько нужно миллиардов для восстановления оккупированного Донбасса. Кроме того, он считает, что восстановить оккупированные территории без свободной экономической зоны Украина не сможет.

МВФ

Зеленский заявил, что пока экономика страны находится в такой ситуации, что "мы без западных денег не можем прожить ... поэтому было невозможно отказаться от сотрудничества с МВФ".

Соцзащита

"Пенсионеры 80+ получают деньги достаточно большие по сравнению с тем, что было. В следующем году будут и 75+ и мы планируем идти дальше", - заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что для повышения выплат в стране должны "выйти из тени" предприятия и количество предпринимателей должно расти и они должны честно платить налоги.

"Только с налогов увеличивается пенсия", - подчеркнул он.

Изменения в Кабмине

Зеленский заявил, что в ближайшее время возможны кадровые изменения в Кабинете министров. Вместе с тем, президент не уточнил о ком именно идет речь.

"Головы могут полететь", - сказал он.

Вакцина

Зеленский заявил, что украинская вакцина является уникальной и на данный момент ее испытания продолжаются. Кроме того, глава государства заявил о готовности испытать вакцину на себе.