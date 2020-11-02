Лещенко о возможной отмене земельной реформы: мы все равно вернем землю народу

Если Конституционный суд Украины примет решение об отмене земельной реформы, украинская власть не остановит процесс передачи земли общинам. Верховная рада, президент и правительство будет двигать вопрос восстановления законодательных актов.

Такое заявление на брифинге в Киеве сделал глава Госгеокадастра Роман Лещенко.

По словам Лещенко, суд начал рассмотрение вопроса земельной реформы с нарушением закона о КСУ и его регламента.

"Это правовой беспредел может привести к очень серьезным последствиям для государства. То, что сейчас происходит, это игнорирование действующего законодательства", - подчеркнул он.

По мнению Лещенко, попытка отмены реформы обусловлена "желанием старых политиков, представителей фракций", которые спекулируют на теме земельной реформы, заблокировать передачу земель общинам.

"Даже если КСУ будет блокировать законодательные инициативы базовой институциональной реформы для страны... Этот процесс необратим. Даже если будет отменена земельная реформа, ВР, президент и правительство будет двигать вопрос восстановления законодательных актов и будет делать все, чтобы с 2021 года запустить государственный геопортал. Мы все равно вернем землю народу", - заявил он.

В то же время в КСУ заявили, что рассмотрение конституционности земельной реформы должно было состояться еще 29 сентября, но из-за ходатайства представителя президента о невозможности принять участие в заседании, его отложили.

Напомним, сегодня КСУ объявил о намерении рассмотреть земельную реформу. Заседание суда по реформе пройдет в закрытом режиме.