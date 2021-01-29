Кулеба предложил Люблинский треугольник как площадку для урегулирования кризиса в Беларуси

Украина в рамках Люблинского треугольника, куда входят также Польша и Литва, готова к диалогу с Александром Лукашенко относительно решения кризиса в Беларуси. Однако для этого необходимо желание самих белорусских властей.

Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Люблинский треугольник с самого начала кризиса в Беларуси предложил свои добрые услуги для содействия урегулированию ситуации... Никто ни от кого не закрывается, но безусловно если говорить, то разговор должен быть со взаимным уважением. И только в том случае, если белорусская сторона действительно этого хочет. Навязываться мы не будем, но мы открыты к общению", - заявил Кулеба.

Он добавил, что все, что сейчас может прекратить насилие в Беларуси и обеспечить демократические трансформации в этой стране, является предметом для разговора.

Напомним, сегодня состоялось заседание Люблинского треугольника. В заседании приняла участие белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.

Ранее Кулеба сообщал, что Украина не будет употреблять термин "президент" к Александру Лукашенко. Киев не признает легитимность его инаугурации, которая состоялась в сентябре.

Также РБК-Украина писало, что Кулеба сомневается, что Беларусь в обозримом будущем будет развиваться в прозападном направлении.