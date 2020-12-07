Кулеба о выборах в ОРДЛО: даты обсуждать сложно, Россия не проявляет конструктив

На сегодня сложно обсуждать конкретные даты местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской области (ОРДЛО). Российская сторона не проявляет конструктив в вопросе мирного урегулирования конфликта.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, если бы российская сторона приняла "план Кравчука", то началось бы динамичное продвижение и можно было бы говорить о каких-то датах.

"Но пока Российская Федерация не проявляет конструктив, любые даты обсуждать сложно", - отметил Кулеба.

Он также добавил, что по стандартам ОБСЕ на подготовку выборов нужно три месяца.

"Это исключительно для того, чтобы ОБСЕ могла нормально развернуть свою миссию. А если у нас речь идет о возобновлении работы ЦИК, реестров избирателей, функционирования политических партий, медиа, то это очень трудоемкий процесс, который потребует времени", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что "план Кравчука" по Донбассу показывает алгоритм действий от А до Я для урегулирования конфликта.

Он также сказал, что не знает, когда Украина перейдет к плану Б по Донбассу.