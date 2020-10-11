UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кулеба об урегулировании на Донбассе: дипломатический путь в приоритете

Автор: Дмитрий Левицкий

Украина готовится к любому сценарию развития ситуации на оккупированном Россией Донбассе. Однако дипломатический путь решения конфликта на Донбассе для украинской власти остается приоритетным.

Самые читаемые новости

Об этом в интервью турецкому телеканалу TRT Russian заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Когда у вас есть такой сосед, как Россия, нужно быть готовым к любому сценарию... Но дипломатическое решение ситуации остается абсолютным приоритетом для Украины, и мы ищем способы убедиться, что найдем решение в этих рамках", - пояснил он.

Также глава МИД считает "важным инструментом" для урегулирования конфликта Трехстороннюю контактную группу, которая достигла всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

"Трехсторонняя контактная группа - это бремя, которое мы должны нести, пока оно не приведет нас к миру. Это тяжелая работа. Работать в ТКГ всегда непросто. Каждый шаг требует усилий, это очень сложная структура", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, Кулеба допускал имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера" для урегулирования конфликта на Донбассе. Глава МИД называл условие, при котором украинская власть может пойти на такой шаг.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МИД УкраиныДонбассДмитрий Кулеба