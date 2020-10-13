Кулеба объяснил невозможность введения полного локдауна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что сейчас страны думают о последствиях для экономики из-за коронавируса. Глава МИД говорит, что вирус остался тот же, но инструментарий реагирования сузился.

Об этом он заявил на брифинге.

Кулеба будет выступать против введения запрета въезда иностранцам и массового возвращения украинцев домой, если такой вопрос появится на повестке дня правительства.

"Мы, МИД, выполнили свою функцию по возвращению украинцев домой. Наступила новая реальность: все, кто хотел - все вернулись. Сейчас не надо генерировать новые миграционные потоки, потому что сейчас каждое лишнее движение создает опасность", - заявил он.

Кулеба отметил, что на международных переговорах постоянно поднимают тему коронавируса.

"Единодушное мнение, что хотя COVID-19 тот же, но действовать так же, как правительства действовали в начале пандемии, уже невозможно", - отметил он.

Министр отметил, что сейчас и общество не готово к возвращению жестких ограничений и страны думают о последствиях закрытия границ для экономики.

Отметим, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что на заседании правительства будет просить о более жестких карантинных ограничениях в Украине.

Напомним, украинская власть рекомендует ввести осенние каникулы в школах с 15 октября.

Кроме того, Владимир Зеленский поручил временно перевести высшие учебные заведения на дистанционное обучение.