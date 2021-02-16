UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кулеба о "Минске": процесс больше жив, чем мертв

Автор: Дмитрий Левицкий

По мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, минский процесс переговоров по урегулированию на Донбассе "больше жив, чем мертв". Министр считает, что "Минск" еще не исчерпал свой потенциал.

Об этом говорилось на сегодняшней пресс-конференции в Киеве.

Как отметил Кулеба, из минского процесса нужно выжать все возможное для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Минский процесс сейчас больше жив, чем мертв. Он еще не исчерпал свой потенциал, поэтому сейчас нужно работать в рамках минского процесса и выжимать из него максимум возможного для безопасности Украины", - сказал он.

Напомним, недавно в Офисе президента Украины заявляли, что минские договоренности невозможно выполнить, но украинская сторона будет делать все для их реализации.

Кроме того, в украинском правительстве говорили, что Россия с июля 2020 года блокирует переговорный процесс по Донбассу, но нормандский формат и "Минск" являются единственным основанием для прекращения конфликта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МИД УкраиныДонбассминские соглашенияДмитрий Кулеба
Читайте также
Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из миномета и гранатомета
Оккупированная территория Донбасса больше, чем зафиксировано в "Минске", - Гармаш
Прогноз погоды