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В Крыму пригрозили "национализировать" брошенную недвижимость

Автор: РБК-Украина

Оккупационные власти Крыма могут "национализировать" недвижимость, которую оставили владельцы. Бесхозное имущество передадут в муниципальную собственность по инициативе оккупационных администраций.

Об этом заявил так называемый "замглавы комитета по регистрации и кадастру" Алексей Костин, передает "РИА Новости".

По его словам, брошенное имущество могут признать муниципальным через год после постановки объекта на соответствующий учет.

"Чтобы реализовать эту возможность представитель муниципалитета должен обратиться в суд с требованием признать право муниципальной собственности на данное имущество", - отметил Костин.

Также сообщается, что оккупационная администрация района или города должна подать документы с подтверждением того, что хозяин недвижимости неизвестен либо отказался от нее.

Напомним, в марте 2020 года президент России Владимир Путин запретил крымчанам без российского паспорта владеть землей на оккупированном полуострове.

Накануне Генассамблея ООН поддержала усиленную резолюцию Украины по Крыму.

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Новости Украины Крымнационализациянедвижимость