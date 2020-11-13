Крым и Донбасс будут среди приоритетов ОБСЕ в 2021 году, - Кулеба

Вопрос Крыма и Донбасса будут среди приоритетов ОБСЕ под председательством Швеции. Швеция будет председательствовать в организации в 2021 году.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Приоритеты организации обсуждались министрами иностранных дел Украины и Швеции во время сегодняшней виртуальной встречи. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил за обеспечение надлежащего мониторинга ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

"Мы высоко ценим готовность Швеции включить вопрос российской агрессии на Донбассе и временной оккупации Крыма к приоритетам председательства Швеции", - подчеркнул он.

Кроме того, Кулеба пригласил свою шведскую коллегу Анн Линде, которая будет возглавлять ОБСЕ в 2021 году, посетить Украину.

"У нас есть хорошая традиция, когда новый действующий председатель ОБСЕ осуществляет первый зарубежный визит именно в Украину. В ее продолжение, буду рад приветствовать Анн Линде в Киеве в начале следующего года", - добавил он.

Напомним, недавно в ОБСЕ назвали количество погибших гражданских в результате боевых действий в Донбассе.

Кроме того, представители ОБСЕ в ТКГ призвали Россию восстановить пропуск населения через линию разграничения в Донбассе до конца недели.