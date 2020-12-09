В Кремле исключают проведение нормандского саммита в ближайшее время

Российская сторона исключает возможность проведения нормандского саммита с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции в ближайшее время. С точки зрения Москвы, до сих пор принципиально не выполнено ни одно решение предыдущего саммита.

Об этом пишет российский "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к переговорщику, замглавы Администрации президента РФ Дмитрию Козаку.

Издание пишет, что Козак часто контактирует по вопросам мирного урегулирования на Донбассе с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, а также с политическими советниками лидеров Германии и Франции.

"Интенсивные контакты на всех площадках. Нет ничего такого, чем можно гордиться, но работа идет", - отметил источник.

Он также подчеркнул, что нового саммита ждать не следует.

"Никакого саммита в ближайшее время. Не комильфо собирать первых лиц, не выполнив принципиально ни одного решения предыдущего саммита. Нечего собираться повторно с той же повесткой, с невыполнением того, под чем подписались", - добавил источник.

Напомним, ранее сообщалось, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук намерен предложить России сосредоточиться на выполнении уже согласованных решений нормандского формата.

Подробнее о сегодняшней ситуации с нормандским форматом урегулирования читайте в материале РБК-Украина "Нормандский тупик. Что мешает завершению войны на Донбассе".